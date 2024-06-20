İçti, efelendi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerine ait lojmanda kalan işçilerin bayram eğlencesi esnasında aşırı derecede alkol alan Muhammad Bilal olay çıkardı. Her iki eline bıçak alan zanlı, istediği müzik çalmadığı gerekçesiyle çevredekilerini korkutmaya çalıştı. Şikayet üzerine olay yerine giden polis, zanlıyı bağırıp çağırırken suçüstü tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, olayın 19 Haziran 2024 tarihinde saat 02.50 sıralarında Haspolat'ta Kirli Sanayi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının çalıştığı işyerine ait kaldığı lojmanın avlusu içerisinde nefesinde 257 promil alkol bulunduğu sırada sarhoş bir vaziyette kendi istediği müzik çalmadığı gerekçesiyle her ikisi de 27 santim olan 2 adet bıçağı alarak, sağa sola sallayarak çevredekileri korkutmaya çalıştığını açıkladı.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının olay yerinde yüksek sesle bağırıp çağırdığı sırada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, olay yerinden temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında “korkutmak maksatıyla bıçak taşımak, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

