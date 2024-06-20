Simon Aykut hakkında dava dosyalandı



Haravgi gazetesi, polis kaynaklarına dayanarak, AFİK Group şirketlerinin CEO’su Simon Aykut’un, toplam değeri 40 milyon euroyu aşan arazilerin satışı ve gasp edilmesine yönelik 124 suçlamayla karşı karşıya olduğunu yazdı. Aykut ile ilgili davanın 9 Eylül’de Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacağını yazan gazete, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin yarın ise Aykut ile ilgili tutukluluk kararının devam edip etmeyeceğine karar vereceğini belirtti.