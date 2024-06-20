İkisi de alkollü çıktı

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, sürücülerin alkollü olduğu anlaşıldı. Lefkoşa’da meydana gelen kazanın sürücü, kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarptı.

Güzelyurt’taki kazada ise sürücü bir ikametgâhın bahçe kapısına, garajının demir ayaklarına ve balkon korkuluklarına çarparak, durabildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa’daki kaza; 98 promil alkol tesiri altında olan Androulla Theodorou’nun yönetimindeki KRS 596 plakalı araç ile Ledra Palas trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta geçerek, o esnada sağından Memduh Asaf Sokak boyunca tarafında yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki Coşkun Gürel yönetimindeki VM 119 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, KRS 596 plakalı araç sürücüsü Androulla Theodorou tutuklandı.



Balkon korkuluklarına çarparak durdu

Güzelyurt’taki kaza ise önceki gece saat 21.35’te Şht. Ahmet Beyaz Sokak üzerinde meydana geldi.

158 promil alkol tesiri altında direksiyon başına geçen 34 yaşındaki İsmet Talaş, SN 461 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Sürücü yolun sağından çıkarak, bir ikametgâhın bahçe kapısına, garajının demir ayaklarına ve evin balkon korkuluklarına çarpıp durabildi

Kaza sonucu yaralanan olmazken, sürücü İsmet Talaş tutuklandı.

