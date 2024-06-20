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Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak

Lefkoşa – Gazimağusa bölünmüş anayolunun Düzova yakınlarında banket temizleme faaliyetleri yapılacağından sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uyma uyarısı yapıldı.

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
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Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa – Gazimağusa bölünmüş anayolunun her iki tarafında, Düzova mevkisinden başlayarak bugün ikinci bir duyuruya kadar greyder ile banket temizleme faaliyetleri yapılacak.Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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