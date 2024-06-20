Çin çetesi çökertildi 

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde bulunan Safaköy’de meydana gelen seri hırsızlık olaylarını soruşturan polis, Çin uyruklu şahısların yaşadığı 3 ayrı eve baskın yaptı; 600 akıllı cep telefonu, 550 sim kart, 30 bilgisayar, çok sayıda Çin menşeli içecek ve gıda ürünleriyle, yasadışı yollardan elde edildiğine inanılan yüklü miktarda para ele geçirdi. Operasyonda tutuklanan Çin uyruklu 17 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar H.M.(E-27), S.W.(E-31), T.L.(E-22), Z.X.(E-24), J.W.(E-27), G.J.(E-36), P.Z.(E-22), J.W.(E-35), W.L.(E-25), W.H.(E-32), X.B.(E-27), J.L.(E-22), J.H.(E-55), C.X.(E-37), X.G.(E-36), C.X.(E-38) ve L.X.’in (E-35) ikametgahlarının Sefaköy’de olduğu belirtildi. Yapılan muhaceret kontrollerinde ise iki kişinin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Baki Bakioğlu, 17 Haziran 2024 tarihinde İskele bölgesinde bulunan, Safaköy’de gerçekleşen sirkat meselesi ile ilgili olarak, mahkeme huzurundaki zanlıların, ofis ve ikametgah olarak kullandığı Safaköy’deki 3 dairede arama yapıldığını ve gümrüğe beyan edilmemiş, 600 akıllı cep telefonu, 550 sim kart, 30 bilgisayar, çok sayıda Çin menşeli içecek ve gıda ürünlerinin bulunduğunu açıkladı.

Yüklü miktarda para bulundu

Polis konu dairelerde ayrıca, yasadışı yollardan elde edildiğine inanılan; 15 bin 840 TL, 3 bin 985 dolar, 5 bin yuan Çin parası ve 72 bin Maleyza ringgiti bulunarak emare alındığını da mahkemeye aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını ve meseleyle ilgili 4 kişinin daha arandığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

