Güneye akın

Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren güneyden kuzeye geçişlerde aşırı bir yoğunluk yaşandı. Özellikle arabalı geçişlerin yaşandığı Metehan’da her gün uzun araç kuyrukları yaşandı.

Sınır kapısında Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, güneye geçiş amaçlarının öncelikle alış veriş olduğunu söyledi.

Kuzeydeki marketlerin yanı sıra kıyafet ve hediyelik eşya fiyatlarının özellikle son aylarda ciddi artış gösterdiğini belirten vatandaşlar “bu konuda önlem alınmazsa, güneyden alış-veriş daha da artacak” dedi.

Kuzeydeki fiyat artışlarının keyfi olduğuna inanan vatandaşlar “bir yandan aşırı kar hırsı, diğer yandan enflasyonun etkisiyle güney bizden daha ucuz bir yer oldu” dedi.

Bayram süresince güneye geçenlerin önemli bir bölümü, alış-veriş sonrasında lokantalarda vakit geçirdiğini söyledi.

Metehan kapısının genişletilmesi çalışmalarının durdurulmasına anlam veremediğini söyleyen vatandaşlar şunları kaydetti:

“Metehan kapısı genişletilse de artık bu kapıların yetersizliği görülmeli ve iki toplum lideri yeni kapıların açılması konusunda bir araya gelmeli, adım atmalıdır.”



Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024, 09:41