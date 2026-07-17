Sistem devreye giriyor

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, sistem sayesinde KKTC'nin deniz yetki alanları ile Türkiye arasındaki deniz sahasında gemi trafiğinin 24 saat kesintisiz izleneceğini belirterek, "Projeyle mavi vatandaki çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz takip edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında inşaat, donanım kurulumu ve yazılım entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yazılım ve kritik donanımlarla hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini belirten Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin yanı sıra Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının sisteme entegre edildiğini ifade etti. Selvitepe'deki Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin de sisteme dahil edildiğini, Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarının tamamlandığını aktardı.

Sistemin radarlar, kameralar, haberleşme ekipmanları, OTS sistemleri ve diğer sensörlerle 24 saat kesintisiz izleme yapacağını belirten Uraloğlu, Gemi Trafik Hizmetleri kapsamındaki bir geminin anında tespit edilerek elde edilen verilerin eş zamanlı olarak hem Gazimağusa'daki merkeze hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne aktarılacağını söyledi.

Uraloğlu, Trafik Gözetleme İstasyonlarında ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen SERDAR 7M radarlarının kullanıldığını da belirtti.

Yeni sistem sayesinde gemilerin kimliklendirilmesi, deniz trafiğinin düzenli şekilde izlenmesi, seyir bilgi ve uyarılarının iletilmesi, özellikli deniz alanlarının kontrolü, yasa dışı faaliyetlerin takibi, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesi ile meteorolojik verilerin paylaşılması mümkün olacak.



Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026, 09:48