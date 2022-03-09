Sistemde sorun var

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta ilaç krizi bir türlü çözülemiyor. Devlet hastanelerinde çok sayıda ilacın eksikliği sürerken, özel eczaneler alım yapmaya başladı.

Türkiye’de ilaca yapılan yüzde 37 oranındaki artış fiyat etiketlerine yansıtılırken, zamlı ilaçlar özel eczanelerin raflarındaki yerini aldı. Ancak devletin temin etmesi gereken başta kanser ilacı olmak üzere henüz birçok ilacın ülkeye gelmediği öğrenildi.

Ayrıca Türkiye’de az sayıda olan bazı önemli ilaçların da alınamadığı bilgisine ulaşıldı. Dövizdeki yükselişten dolayı Avrupa’dan da ilaç ithal edilemezken, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girdiği belirtildi.

Diyalog’a konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, devletin ilaç alımı için harekete geçtiğini,

özel eczanelerin ilaç tedarik etmeye başladığını belirtti.

Öksüz, yüzde 37 oranındaki zammın fiyatlara yansımasının ardından Türkiye’deki ilaç firmalarının KKTC’ye ilaç göndermeye başladığını açıkladı.

Zamlı fiyatların raflardaki yerini aldığını belirten Öksüz, “10 liralık ağrı kesici 13 lira oldu” dedi.

İlacın türüne ve fiyatına göre zam yansımanın değiştiğini belirten Öksüz, ancak Türkiye’de az sayıda olan ilaçlarla ilgili ihracat yasağı bulunduğunu, bu nedenle KKTC’ye ithal edilemediğini ifade etti.

Öksüz, şöyle konuştu:

“Bazı ilaçlar Türkiye’de de az bulunuyor. Bu nedenle Türkiye devleti bu ilaçları ihraç etmiyor. İhracat yasağından dolayı da KKTC bu ilaçları alamıyor. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, Türkiye yetkilileriyle temasa geçti. İhracat yasağı kaldırılırsa o zaman sorunlar bir nebze çözülür. Türkiye’de az bulunan ilaçlar Avrupa’da var ancak yüksek maliyetten dolayı alınamıyor.

Bu sorunlardan dolayı değil maddi durumu kötü parası olan insanlar dahi ilaca ulaşamıyor.”

Geç adım atılıyor

Devletin KKTC’de eksik olan kanser ve diğer ilaçlar için ihaleye çıktığını, ihalenin sonuçlandığını ifade eden Öksüz, şöyle devam etti:

“Önemli olan doğru zamanda ihaleye çıkılmasıdır. Ancak biz doğru zamanda ihaleye çıkamıyoruz. Kaynaklar doğru kullanılırsa, ihaleye zamanında çıkılırsa bu ülkede ilaç krizi yaşanmaz. Ayrıca devlet yeterli derecede eczacı istihdam etmiyor. 20 kişinin yapacağı iş 4 kişiye yükleniyor. İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde tüm yük bir müdürün omuzunda. Bu gibi eksikliklerden dolayı ilaçla ilgili sistem çalışmıyor.”

Biz neden üretmeyelim?

Birlik başkanı Öksüz, ilaçla ilgili başka bir soruna da değinerek, şunları ifade etti:

“İlaç piyasası Türkiye’deki firmaların elinde… Onlara göre adım atılıyor. Mesele bu kış grip aşılarında kriz çıktı. Türkiye’de, Güney Kıbrıs’ta vardı ancak bizde yoktu. Türkiye dışarıdan ithal ediyor, güney ise aşıyı kendi üretiyor. Biz de ilaç ve aşı üretebiliriz, yeter ki teşvik olsun. Eğer devlet destek verirse bu ülkede belli başlı ilaçlar üretilebilir. Bu ülkede ilaç üretiminin önünü açmak lazımdır. Şu anda bir firma var o da kısıtlı üretim yapıyor. Firma sayısı artırılabilir, teşvikler verilebilir.

Ancak teşvik yok, istihdam yok. “

Endişe sürüyor

Sektörde yaşanan sıkıntılara da değinen Öksüz, eczacıların zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, tehdit ve şiddete maruz kalmaya devam ettiklerini söyledi. Öksüz, geçen hafta sonu Güzelyurt’ta bir eczacının uyuşturucu bağımlısı şahıs tarafından tehdit edildiğini söyledi. Öksüz, “Bağlım şahıs nöbetçi eczaneye gidiyor, yeşil reçeteli ilaç istiyor alamayınca tehdit savuruyor. Yetmiyor bir de telefonla arayıp tehditlerini sürdürüyor. Olay polise bildirildi, soruşturma başlatıldı ancak biz koruyucu önlem istiyoruz. Bir olay başlayıp bitikten sonra değil olmadan önce engellenmesi için adım atılmasını bekliyoruz ”dedi. Öksüz, geceleri polis devriyelerinin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.