2 bin liraya Josef’ten aldım

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan arama sonucu 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Hasan Tansu hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının polise verdiği ifadede, uyuşturucu maddeyi 2 bin TL karşılığında, Josef isimli Afrikalı bir şahıstan aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 4 Mart 2022 tarihinde, zanlının evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı. Polis, yapılan arama sonucunda, tuvalet penceresinde, jöle kutusu içerisinde 35 gram ve aynı yerde başka bir plastik kutu içerisinde 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini hatırlattı. Zanlının, uyuşturucu maddeyi 2 bin TL karşılığında, Josef isimli Afrikalı bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıklayan polis, 5 Mart’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğinı anımsattı.

3 gün daha hücrede

Uyuşturucu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, jöle kutusu ile plastik kabın da parmak izi incelemesine gönderildiğini belirten polis, sonuçların beklenmekte olduğunu ifade etti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.