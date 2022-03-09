Yeni yaptırım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

Biden, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ABD'de de petrol fiyatlarını artıracağını belirterek, "Putin Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığından bu yana ABD'de petrol fiyatları ortalama 75 sent arttı ve daha da artıyor. Bunun ülke içinde en az şekilde azalması için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya savunma ve insani yardım alanında da destek verdiğini anımsatan Biden, "ABD, mültecilerin bakım sorumluluğunu Avrupalı ortaklarıyla paylaşacak. Böylece mültecilerin sorumluğunun bedeli sadece Ukrayna'ya sınırı olan Avrupalı ülkelere kalmayacak." dedi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına ve ABD ile Batı ülkelerinin de Rusya'ya baskıyı artırdığına işaret ederek, "Uyguladığımız yaptırımlar, Rusya ekonomisinde daha şimdiden çok büyük zararlara yol açtı. Rus rublesi Putin savaş ilan ettiğinden bu yana yüzde 50 azaldı. 1 ruble şu anda 1 Amerikan sentinden daha az." ifadesini kullandı.