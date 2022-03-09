‘Hediye değil eşitlik istiyoruz’

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadelenin başlangıcını simgeleyen

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Lefkoşa Organizasyon Komitesi ve CTP Kadın Örgütü dün Lefkoşa’da yürüyüş gerçekleştirdi.

CTP Kadın Örgütü’nün yürüyüşü saat 17.00’de Dereboyu Çemberi’nde başladı. Yürüyüşte 'Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadın Dayanışması', 'Cinsel, Sınıfsal Sömürüye Son', 'Kadın, Emek, Özgürlük' sloganları atıldı. Eylemde 'Kadına şiddete hayır', 'Barikatı Yıkarım Bulaşığı Karışmam', 'Kadın, Emek, Özgürlük', 'Barış Kadınlarla Gelecek', 'Hediye Değil Eşitlik' gibi pankartlar dikkat çekti

Yürüyüş Surlariçi’nde bulunan Lefkeliler Hanı’na kadar sürdü. Lefkeliler Hanı’nda düzenlenen organizasyonda, CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli ve etkinliğe destek veren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Gazimağusa milletvekili Şifa Çolakoğlu ile müzisyenler Niyal Öztürk ve Cihan Tunceli sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra, milletvekilleri, parti yöneticileri, Gençlik Örgütü Temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

“Ayrımcılığa hayır”

Lefkoşa Organizasyon Komitesi’nin düzenlendiği yürüyüş ise saat 18.00 sıralarında başladı. Yürüyüş için saat 18.00’de Kumsal Park’ın Dereboyu girişinde toplanan grup 18.30’da hareket ederek buradan sloganlar ve pankartlar eşliğinde Cumhuriyet Meclisi’nin önüne yürüdü. Komite tarafından meclis önünde yapılan açıklamada kadınların hayatın her alanında ayrımcılığa, sömürüye, mobbinge, eşitsizliğe, emek sömürüsüne, güvencesiz çalışma koşullarına maruz kaldığı, gerici, yobaz ve baskıcı politikalarla fikir özgürlüklerinin elinden alınmaya çalışıldığı ayrıca psikolojik şiddetle yüz yüze olduğu belirtildi.