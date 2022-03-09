Duruşmalar sürüyor

Lefkoşa’da üç ayrı iş yerinin kundaklanması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken gözaltına alınan ve 7 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

Sanık dün yeniden duruşmaya çıkarılırken, davaya bakan savcı Hasan Boşnak, kundaklama soruşturmasını yürüten polis memuru Öjen Açıkada’yı dün yeniden tanık kürsüsüne çıkardı. Enver Bahçeciler’in, sanığın aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini ifade etti.

Polis memuru Öjen Açıkada,19 Şubat’ta Opel Plaza, Özmerhan LTD. ve Kings Autos’ta gerçekleşen kundaklama olayıyla ilgili yaptığı soruşturmayı anlattı.

Açıkada, Enver Bahçeciler’in de dâhil daha önce yargılanıp, hapis cezası alan sanıkların telefon dökümleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Davasını kabul etmiyor

Açıkada, 9 Mart’ta Mahmut Şimşekatan’ın ifadesini aldığını belirtti. Açıkada, 13 Aralık 2021 tarihinde aranan şahıslar listesinde bulunan Enver Bahçeciler’in Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığını hatırlattı.

Soruşturma memuru, sanığa işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ ettiğini söyledi. Açıkada, sanık Enver Bahçeciler’in yazılı dava tebliğine cevaben, ‘Kabul etmiyorum’ dediğini açıkladı.

Açıkada, soruşturma sonrası Enver Bahçeciler’in bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verildiğini belirtti.

Soruşturma memuru Açıkada, olay yerine ait fotoğraf albümünü, King Autos’daki olay yerine ait krokileri, kamera görüntülerine ait kayıtları, google maps görüntülerini, uzman raporunu, sigorta poliçesini, fotoğraf albümlerini, kiralık araç şirketinden alınan sözleşmeyi, yangın raporunu, deney raporunu, telefon dökümlerini, doktor raporlarını emare olarak sundu.

Enver Bahçeciler’in avukatı, soruşturma memurunu sorgulamak için davanın ertelenmesini talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, davayı16 Mart’a erteledi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

Davanın geçmişi

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde eş zamanlı olarak iki oto galeri ve bir işyeri kundaklanmıştı. İlk kundaklama olayı saat 00.35’te Lefkoşa’da faaliyet gösteren Halil Kahraman’a ait “KingAutos” isimli iş yerinde yaşanmıştı. Kundakçılar, iş yerine ait antrepo içerisinde yan yana park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen bir yanıcı maddeyi döküp ateşe vermişti. “KingAutos”ta 6 adet BMW tamamen, bir adet Lamborghini, 1 adet Nissan Juke ve 1 adet Mercedes SL 400 kısmen yanmıştı. Kundaklanan işyerleri arasında en büyük zarar bu işyerinde meydana gelmişti. “KingAutos”ta 450 bin-500 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 145 bin TL) zarar oluşmuştu. İkinci ve üçüncü kundaklama olayları ise aynı tarihte saat 00.50’de meydana gelmişti. Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Özmerhan Finans” isimli iş yerinin kapısı kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateşe verilerek, yakılmıştı. Aynı sıralarda Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Opel Plaza” isimli iş yerinde de aynı şekilde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından antrepo içerisinde park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmişti. Çıkan yangın neticesinde muhtelif markalardaki 8 adet araç tamamen 6 araç ise kısmen yanmıştı.