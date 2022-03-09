Sabıkası var

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde yaşayan yabancı uyruklu bir şahsın evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili birçok sabıkası bulunan Ergün Karadağ tutuklandı. Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Anne Marie Flaam Gulbrandsen’un evinden 300TL nakit para ve bin TL değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edildi. Zanlının teminata bağlanması talep edilirken, benzer sabıkları olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, hırsızlık olayının 28 Şubat 2022 tarihinde, saat 14.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Karşıyaka’da yaşayan Anne Marie Flaam Gulbrandsen ’a ait ikametgâhın balkon kapısından içeri girildiğini; 300TL nakit para ve bin TL değerindeki cep telefonunu çalındığını ifade etti. Polis, hırsızlıkla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen Ergün Karadağ’ın önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak bir gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti

Mahkeme zanlıyı 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.