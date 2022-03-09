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Trafik karnesi kötü

Son bir haftada; 51 kaza oldu, 15 kişi yaralandı, bin 39 sürücü suç işledi

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Trafik karnesi kötü

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 51 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 15 kişi yaralandı. 
Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 7 bin 553 araç sürücüsünden bin 39’u ile ilgili ileri işlem yapıldı.
Haftalık Trafik Raporu’na göre, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasındaki kazaların sebepleri; “süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (10), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5)” olarak sıralandı.
Kazaların 11’i Girne, 20’si Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 1’i İskele ve 5’i de Güzelyurt’ta meydana geldi. 
Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 7 bin 553 araç sürücüsünden bin 39’u ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Suçların dağılımı
Denetimlerde kayda geçen trafik suçları arasında ilk 3 sırayı sürat (282), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, (177) ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (109) aldı.
Sürat ( 282 ) , tehlikeli sürüş ( 3 ), dikkatsiz sürüş ( 27 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (
109 ), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ( 10 ), alkollü araç kullanmak ( 34 ), seyir halinde iken
cep telefonu ile konuşmak ( 177 ), emniyet kemersiz araç kullanmak ( 38 ), trafik levha ve
işaretlerine uymamak ( 90 ), trafik ışıklarına uymamak ( 1 ), muayenesiz araç kullanmak ( 17 ),
sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 36 ), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak
( 14 ), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak ( 2 ), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak
( 1 ), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ( 1 ) ve 197 diğer trafik suçları. 

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