Araştırılmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Köprülü köyünde Kukla gölünün kıyısına vuran ölü balıklar dikkat çekiyor.

Son birkaç gündür göl kıyısına vuran onlarca ölü balık köyde endişeye neden olurken, bölge halkı yetkililerin bu durumu araştırmasını istedi.

Diyalog muhabirine ulaşan köy sakinleri, özellikle sazan balıklarından Carassius gibelio gibi küçük çeşit balıkların öldüğünü söyledi. Bölge halkı, son günlerde balık ölümlerinde artış olduğunu ifade ederek, “Hem üzülüyoruz hem de endişe yaşıyoruz” dedi.

Bölge sakinleri, “Balıkların ölümüne neden olan şey nedir. Belki bizim için de tehlikeli olur. Umarım yetkililer en kısa sürede araştırıp, bize de söyler. O zaman belki endişelerimiz biter. Belki balıklar arasında başlayan bir hastalık söz konusudur. Belki de göle atılan veya akıtılan zehirli maddeler vardır. Umarız bu konu aydınlatılır” şeklinde konuştu.