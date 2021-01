"Siyasete güven yok"

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına aday olan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın adaylığının 23 oyla reddedilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler halkın siyasete olan güvenini sarstı. Oylama sonucu Mecliste en çok sandalye sahibi olan hükümetin büyük ortağı UBP’nin içerisinde çatlak olduğu söylemlerine neden olurken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, parti içerisinde anlaşmazlık, çekememezlik ve koltuk kavgası olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Vatandaş ne dedi…?

Metin Dağ

“Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Ulusal Birlik Partisi kendi tek adayına oy vermemesi içlerinde bir çatlak, iletişim kopukluğu ve anlaşmazlık olduğunu gösteriyor. Bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Yıllardan beri UBP içerisinde bu pürüz vardır. İçlerinden bir lider gittiği zaman yeni lider bulma çalışmalarında bu gibi sorunlarla karşılaşılıyor. Resmiye hanım yıllarca bu memlekette görev yapmış bu ülkenin kurucularından olan bir adamın kızı olarak meclis başkanı olması gerekliydi.”

Yıldıray Çağlar

“Ulusal Birlik Partisi kendi adayı olan Resmiye Canaltay’a oy vermedi. Bu konuda biz bir şey diyemeyiz çünkü kendi aralarında çözmeleri gereken bir problemdir. Bizim tek diyebileceğimiz ortak bir yol bulup bu konuyu çözmeleri gerekiyor. bu konuları uzatmadan çözmeleri ve içerisinde bulunduğumuz bu durumda vatandaşlara daha çok hizmet etmeleri gerekiyor. Kendi adaylarına dâhil oy vermemeleri kendi aralarında bir mutabakat sağlayamadıklarını, birlikte olmayıp kavgalı olduklarını gösteriyor. Bence kendi sorunlarını kendi içlerinde çözmeleri gerekiyor.”

Ayhan Dağlarağası

“Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Ulusal Birlik Partisi kendi adayına oy vermediği için sonuç elde edilemedi. Bu durum normal bir durum değildir. Oraya çıkmadan kendi aralarında bu sorunu çözmeleri gerekiyordu. Oraya çıkıp kendi kendilerini rezil etmektense oraya çıkmadan sorunu çözmeleri gerekiyordu. Yaşanan sorunun bir an önce çözülerek mecliste yapılacak işlerin görüşülmesi gerekiyor. Bu yaşanan hem kendilerine hem partiye hem de topluma zarar verir.”

Levent Çiloğlu

“Ulusal Birlik Partisi’nin kendi arasında çıkardığı adayı meclis başkanlığı seçiminde desteklememesi muamma bir durumdur. Her şeyden önce vatan, millet, bayrak denilerek içerisinde bulunduğumuz durumda her anlamda birlik olunması gerektiğine inanıyorum. Bir an önce Meclis Başkanının seçilerek yapılması gereken işler ve görüşülecek kararların Meclis gündemine taşınmasında yarar vardır. Bu bağlamda hükümetin kurulmuş bir düzeni var ve bu düzenin aksamaması için yaşanılan bu sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekiyor.”

Metin Akar

“Meclis Başkanlığı seçiminin sonuçlanmadığını öğrendim. Ulusal Birlik Partisi’nin kendi adayına oy vermemesi akıl karıştıran bir durumdur. Sonuçlanmasını bekliyorduk ancak böylesi bir durumla karşılaştık. Meclis Başkanının bir an önce seçilerek yapılması gereken işlerin özellikle pandemi ile mücadele edilen bir durumda bir an önce yapılması gerekiyor.”

Münür Alkan

“Meclis Başkanlığı seçimi sonuçsuz kaldı. Meclis Başkanlığına aday gösterilen Ulusal Birlik Partisi adayına partililerin oy vermemesi kendi içlerinde bir çekememezlik olduğunu gösteriyor. Ulusal Birlik Partisi içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinden bir çatırdama bir kutuplaşma vardı. Meclis başkanının bir an önce seçilerek yapılacak olan işlerin Mecliste görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum ancak kim gelirse gelsin değişen bir şey olmayacağına da inanıyorum. Bir çocuk bile o koltuklara oturtulsa değişen bir şey olamayacaktır çünkü meclistekilerin bir fonksiyonları yoktur.”

Osman Yüce

“Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı ve bir sonuca varılamadı. Ulusal Birlik Partisi kendi adayına oy vermemesi kendi içlerinde bir anlaşmazlık olduğunu gösteriyor. Ulusal Birlik Partisi’nin önceden belirlediği bir adaya daha sonra oy vermemesi bizi hiç şaşırtmadı. Bu durumlar Ulusal Birlik Partisi’nin geleneğidir.”

Şefket Fedai

“Kendi aralarında önceden belirlenen bir adayı oylama yapılırken desteklememeleri anlamsızdır. Bu olumsuzluklar “sen bakan oldun ben olmadım” kavgası yani koltuk kavgası nedeniyle yaşanıyor. Sen bir hükümet olarak Meclis Başkanını dahi seçemiyorsan hemen seçime gidelim daha iyi. Bir an önce Meclis Başkanının seçilerek yapılmayı bekleyen işlerin yapılması özellikle de pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılarak daha iyi bir ortamın yaratılması gerekiyor.”

Hüseyin Çebi

“Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Ulusal Birlik Partisi’nin kendi adayını desteklememesi her ne kadar kendi iç problemleri olsa da bizlere yansıyan parti içerisinde kutuplaşmalar olduğudur. Meclis Başkanının bir an önce belirlenerek halkın yararına işler yapılması gerekiyor. Zaten 2 yıldır Coronavirüs ile boğuşuyoruz ve halk perişan bir durumdadır. Bu yaşanan olumsuzluklar halkın zararına neden oluyor.”

Cemal Sinekçi

“Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı ancak Ulusal Birlik Partisi kendi adayını desteklemedi. İlk başta 11 oy alan adayın aldığı oyların nereye gittiğini anlayamadım. Kendi aralarında seçim yaparlarken destek veren parti mecliste yapılan seçimde adayını neden desteklemediği anlamsız ve çelişkili bir durumdur. Bu yapılan davranışta biz vatandaşlar olarak art niyet arar durumdayız. Yapılması gereken çok iş var ve bu işlerin yapılmaması için bunların yaşandığını düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 12:32