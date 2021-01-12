Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nda kostüm partisi düzenlendi

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nda geçtiğimiz gün kostüm partisi düzenlendi. Eğitim kurumuna devam eden öğrenciler farklı masal ve çizgi film kahramanlarının kostümü ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren okul eğitmeni, “Okul öncesi dönemde kostüm partileri önem taşımaktadır... Öğrenciler bu dönemde farklı masal karakterleri ile tanışıp sadece onların masal kahramanı olduklarını gerçek hayatta olmadıklarını öğreniyorlar öğrenirken de kostüm ve aksesuarlar kullanılarak yapılan dramatik etkinliklerin, çocuğun gelişim alanlarına sağladığı katkılar vardır.

Bunlar;

Bilişsel gelişim alanına katkıları, Dil gelişim alanına katkıları, Sosyal gelişime katkıları,

Duygusal gelişime katkıları, Bedensel ve psiko-motor gelişime katkıları olarak sınıflandırılabilir” dedi.