Üretim için şart

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği; ilk, orta ve yükseköğrenimde tarım eğitimi verilmesi yönünde öneride bulundu. Birlik, tarıma dayalı bölgelerde tarımın zorunlu, diğer bölgelerde ise seçmeli dersler arasında olması gerektiğini, bunun üretimin geleceği için şart olduğunu kaydetti.

Türkiye’de tarımsal eğitimin başlamasının 175. yıldönümünü kutlayan Birlik Genel Başkanı Hüseyin Kelle, yayımladığı mesajla KKTC’de tarımla ilgili atılması gereken adımlar hakkında görüşlerini açıkladı.

Kelle, KKTC’de tarımsal eğitimin sadece üniversiteler ve Güzelyurt Meslek Lisesi öncülüğünde yapıldığına dikkat çekti ve tarımsal eğitimin önemini vurguladı.

Kelle; ilk, orta ve yükseköğrenimde tarım eğitimi verilmesi yönünde öneride bulundu ve tarıma dayalı bölgelerde tarımın zorunlu, diğer bölgelerde ise seçmeli dersler arasında olması gerektiğini kaydetti.

KKTC’de Tarım Meslek Lisesi sayısının artırılması gerektiğini belirten Kelle, bu liselerde eğitim alan öğrencilerin, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültelerine girişlerinin avantajlı hale getirilmesini de önerdi.

Üniversitelerdeki tarım teknikerliği kontenjanlarının artırılmasının ve bu bölümden Ziraat Mühendisliği Fakültelerine geçişin mümkün kılınmasının yararlı olacağını ifade eden Kelle, öğrenci kalitesinin de artırılmasını istedi.

KKTC’de tarımsal politikalar belirlenirken, doğru tespitlerle yola çıkıp doğru çözümleri ortaya koymak gerektiğini vurgulayan Kelle, tarım sektöründe uzun yıllardan beridir siyasilerin ortaya koydukları günlük politikalar neticesinde birçok sorunun ortaya çıktığını ifade etti.

Bu sorunların çözümünün mümkün olduğunu kaydeden Kelle, ancak kısır politikalar nedeniyle sorunların çözümsüz kaldığını belirtti.

2021 yılında hava koşullarından dolayı sıkıntılı günler yaşayacağını da ifade eden Kelle, 2021 yılı hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.