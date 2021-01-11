Asayiş ile trafik denetimi yapıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde önceki akşam asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde suç işlediği tespit edilen 248 sürücüye ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da faaliyet gösteren işçi pansiyonu, kahvehane, gece kulüpleri kontrol edildi. Buralarda yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 926 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 199 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de faaliyet gösteren bet ofis ve eğlence merkezleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 420 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 12:35