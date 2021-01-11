İstanbul’dan acı haber geldi

Cengiz Topel Hastanesi hemşiresi Enver Bozkurt dün sabah Türkiye'de tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bir süre önce beyninde oluşan rahatsızlık nedeniyle İstanbul’da bulunan Gaziosmanpaşa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Bozkurt’un ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Enver Bozkurt'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı.

Pilli: Derin üzüntü duyduk

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli mesajında şunları kaydetti: Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan değerli sağlık çalışanımız Enver Bozkurt'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. “

KTHEB sevenlerine başsağlığı diledi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) de mesaj yayımlayarak, “Cengiz Topel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, Yönetim Kurulu üyelerimizden Enver Bozkurt tedavi gördüğü Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti” dedi.

KTHEB, Enver Bozkurt'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Dört operasyon geçirmişti

Geçtiğimiz haziran ayında rahatsızlanan Bozkurt, Yakın Doğu Hastanesi’nde 4 operasyon geçirdikten sonra Türkiye’ye sevk edilmişti.

Enver Bozkurt’un ailesi, sevenleri ve üyesi olduğu Hemşireler Birliği, Bozkurt’un yurt dışında tedavisini sürdürmesi için 1 Temmuz‘da yardım kampanyası başlatılmıştı. Başlatılan kampanyada kısa sürede istenilen gelir elde edilerek, Enver Bozkurt ambulans uçakla İstanbul’a götürülmüştü.