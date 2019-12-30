Vize borcu suç işletti

Suna ERDEN

Kardeşinin kimliğini sahteleyerek ülkeye giriş yapan zanlı Aslan Özkan, 8 ay sonra tespit edilerek tutuklandı. Aslan Özkan’ın 2005 yılına ait 2 bin 394 TL vize borcundan dolayı bu suçu işlediği belirtildi. Zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, zanlı Aslan Özkan’ın 2005 yılına ait 2 bin 394 TL vize borcunu ödemeyerek, kardeşinin TC kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırıp, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Ercan Havalimanı’nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 28 Aralık 2019 tarihinde Beyarmudu’nda tespit edildiğini ve gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirterek, iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Özge Uğraşın, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.