Türkiye’yi durdurun

Libya'da Trablus'taki yönetimi devirmek için mücadele eden General Hafter'in Meclis Başkanı Aguila Saleh, Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Saleh’in iki hafta önce de Yunanistan’ı ziyaret ettiğini yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis’le yapılan görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan karşılıklı anlayış memorandumunun ele alındığını ve AB’ye mesajlar gönderildiğini bildirdi.

Saleh’in Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a gittiğini ve ziyareti esnasında, aleni olarak da, Türkiye’yle imzalanan memoranduma karşı bir tavır takındığını yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten ise, ülkesindeki durumla ilgili olarak Avrupa Birliğine (AB) iki mesaj iletmesini istediğini aktardı.

Gazete, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin edindiği bilgilere dayanarak, Saleh’in Hristodulidis’ten Avrupa Birliği’ne “Libyalıların geleceklerine kendi başlarına karar vermeleri gerektiği, aynı zamanda Türkiye’nin Libya krizine askerleriyle olası bir şekilde müdahil olmasının, yalnızca ülkesinin değil aynı zamanda tüm bölgenin tam anlamıyla istikrarsızlaştırılması anlamına geleceği mesajını iletmesini istediğini” aktardı.

Gazeteye göre açıklamasında, Libya ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilere değinen Saleh, kısa zaman önce Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan anlaşmayı da yorumladı.

Açıklamasında “bahse konu anlaşmayı kabul etmediklerini yineleyerek, bunun uluslararası hukuk, Libya anayasası ve Libya mahkemeleri temelinde geçersiz olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisi’nin (Hafter'e bağlı) bunu onaylamadığını” öne süren Saleh, öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ın da bu anlaşmanın imzalanması konusunda yetkili olmadığını savundu.

Saleh “siyasi anlaşma temelinde, imzanın dokuz üyesi bulunan Başkanlık Konseyi tarafından atılmasının tayin edildiğini, öte yandan bahse konu konsey tarafından alınan herhangi bir kararın, oybirliğiyle olması gerektiğini” belirtti.

Açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suçlamalar da yönelten Saleh “Erdoğan’ın askeri anlamda Libya’ya müdahale ederek, hedefinin Doğu Akdeniz ülkelerini provoke etmek ve bu devletlerin deniz ve hava sınırlarındaki egemenliklerini göz önünde bulundurmadan, Münhasır Ekonomik Bölgelere müdahale etmek olduğunu” iddia etti.