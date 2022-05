Siyasilere ‘Boykot’ havası

Ömer KADİROĞLU

Genel seçimlerden sonra çok kısa süre içinde 3’üncü hükümetin kurulması vatandaşların siyasete olan güvenini bir o kadar daha sarstı. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, erken seçimin çare olmayacağını belirterek, böylesi bir gelişme olması halinde sandığa gidilmeyeceği mesajı verdi.

“Ülkede yaşananları nasıl karşılıyorsunuz?” şeklindeki bir soruyu yanıtlayan vatandaşlar “sürekli hükümet krizlerinin yaşanması, bakanların ve yöneticilerin değiştirilmesi ve ülke sorunlarının görmezden gelinmesi bizleri çok üzüyor, siyasete olan güveni yok ediyor” dedi.

Ne dediler…?

Feridun Denyalı

“Ülkedeki siyasi gelişmeler son derece rahatsız edicidir ve memnun değiliz. Eminim ki hiç kimse memnun değildir. Bugün seçim olsa yine değişen bir şey olmayacağını düşünüyorum. Seçim olsa şahsen gidip oy kullanmam. Hiçbir siyasiye güvenmiyorum, çünkü halk için orada değiller. Halk için hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece kendileri için çalışıyorlar ve artık bize güven vermiyorlar.”

Mehmet Topal

“Ülkedeki siyasi gelişmelerden hiç de memnun değilim. Her ay bir hükümet değişiyor. Bu yaşananlardan artık sıkıldık. Bugün bir seçim olsa pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Seçim olsa sandığa gidip gitmeyeceğimi düşünürüm. Kararsızım ve bu kararsızlığımın sebebi siyasilerin istikrarsızlığıdır. Artık halka güven vermiyorlar.”

Zeynel Irgın

“Ülke siyasilerinden hiç de memnun değiliz. Bir hükümet kurulurken bile sıkıntı yaşıyorlar. Bugün ülkede bir seçim olsa çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Ayrıca erken bir seçim maddi yönden ülkeye de yük olur. Bugün bir seçim olsa sandığa gidip oy verir miyim bilmiyorum. Şu an için sandığa gitmeyi düşünmüyorum.”

Süleyman Cemiloğlu

“Ülkede siyaset diye bir şey kalmadı. Şu anda ülke siyasetinde yaşananlardan hiç memnun değiliz. İstikrarsızlık nedeniyle kaç aydır hükümet krizi yaşıyoruz. Bugün bir seçim olsa pek bir şey değişeceğine inanmıyorum. Kendim de zaten gidip oy kullanmayı düşünmüyorum. 22 yıldır bu adadayım ve bürokrasiden hiç memnun değilim. Fikrim değişir de sandığa gidecek olursam da şimdiki siyasilere oy kesinlikle vermem.”

Tayip Kargı

“Siyaseti çok fazla takip etmesem de son yaşanan gelişmeler pek de memnun edici değildir. İsteğimiz istikrarlı bir hükümetin olması ve her şeyin artık düzene girmesidir. Bugün bir seçim olsa kesinlikle değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. Aynı insanlar birçok kez başa geliyor. Bugün seçim olsa vatandaşlık görevimi yerine getirmek amacıyla oy kullanmaya giderim.”

Hafize Şişik

“Ülkedeki siyasi gelişmelerden hiç de memnun değiliz. Yaşananlar nedeniyle çok sıkıldık. Pahalılık nedeniyle eskisi gibi istediğimizi alamıyoruz ve marketlerde her gün farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. 50 yıldır bu memlekette yaşıyorum, son yaşanan siyasi gelişmeler gibisini görmedim. Bugün bir seçim olsa bir şey değişeceğine inanmıyorum. Sandığa gitmem, hiç birine de oyumu vermem. Geçen seçimde yine sandığa gitmemiştim, bundan sonra da gitmem. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş öldükten sonra bu ülkedeki siyaset bitti. Mevcut siyasilerin bir dedikleri ikincisini tutmuyor. Bu nedenle siyasete olan güvenimiz bitti.”

Mustafa Tebrekan

“Ülkedeki siyasi gelişmeler berbat. Artık bu yaşananlar canımızı sıkar durumdadır. Bir seçim olursa pek bir şey değişeceğine inanmıyorum. Bu ülkenin tek kurtuluşu başkanlık sistemidir. Mevcut siyasilerin bizlerle dalga geçmesi ve yalan söylemesi nedeni ile ülke her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bugün bir seçim olsa ve başkanlık sistemine geçilmemiş olsa kesinlikle gidip oy vermem. Yeter artık. Bıktık usandık.”

Bahire Kızmazoğlu

“Siyasiler bizim için ne yaptı. Emekliler geçinemiyor. Gelen aynı giden aynı… Kim gelirse gelsin bir şey değişmez. Eğer seçim olursa vatandaşlık görevimi yaparım ama siyasilerden bir beklentim yok.”