‘Çocuğunu da kaybedersin’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Anıt Çemberi civarında, alkolün etkisi ile bağırıp çevreye rahatsızlık veren Ferhat İnce, kendini uyaran Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis memuruna da tehditler yağdırdı. Zanlı polise hitaben “Beni tutuklarsan seni, karını, çocuğunu öldürürüm, 40 yıl hapiste yatsam çıkar yine öldürürüm” diyerek tehditler yağdırdı.

İnce, daha sonra aynı polisi göğsünden sert şekilde iterek darp ettikten sonra, “Tutuklamazsanız adam değilsiniz” dedi. Polis memurlarına hakaret de eden zanlı olay yerinde suçüstü yakalandı. Hakkında ‘polisi darp ve görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık verme’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

112 promil alkollü çıktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının, 15 Mayıs 2022 tarihinde, saat 23.45’te, anıt çemberinin karşı tarafındaki kaldırımda, 112 promil alkol etkisi altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. İbrahim Çangaroğlu, şikâyet üzerine olay yerine gidildiğini, zanlının kendisini uyaran Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis memuruna, “Beni tutuklarsan seni, karını, çocuğunu öldürürüm, 40 yıl hapiste yatsam çıkar öldürürüm” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu ve ardından göğüs kısmından sert şekilde iterek darp ettiğini açıkladı.

“4 polisi nasıl dövebilirim”

Çangaroğlu, zanlının daha sonra polislere, “Tutuklamazsanız adam değilsiniz” dedikten sonra küfürler savurduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Ben 4 polisi nasıl dövebilirim” diyerek suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yargı kararı veren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 6 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 6 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Zanlı ‘polisi darp ve görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık verme’ suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.