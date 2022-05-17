Silah da kayıp

Suna ERDEN

Rutin kontroller kapsamında Lefkoşa-Girne’de denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymadıkları, yaşanan kovalamaca esnasında 2 memura 3 el ateş ederek katle teşebbüs ettikleri belirtilen Fırat Tuğalp, Muhammet Mavideniz ve Mehmet Kırlar hakkındaki soruşturma devam ediyor. Olaya karışan bir şahsın arandığı açıklanırken, 3 zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayda kullanılan silahın kayıp olduğu belirtildi.

Polis, olay gecesi kaçan şahsın halen yakalanmadığını ifade ederken, aranan kişinin ateş açan zanlı olduğu iddia edildi.

Dur ihtarına uymadılar

Soruşturmayı yapan polis, olayın 12 Mayıs akşam saat 22.30 meydana geldiğini anımsattı. Polis, görevli ekiplerin rutin kontroller kapsamında Lefkoşa’ya doğru seyreden FM 849 plakalı Van araca ‘dur’ ihtarı yaptığını söyledi.

Polis memuru, dur işaretine uymayan araç sürücüsünün, Boğaz bölgesinden Dikmen’e doğru gitmeye başladığını açıkladı.

Polis memuru, ekiplerin durumdan şüphelenerek kaçan aracın peşinde düştüğünü anımsattı.

Polis, araçta bulunan zanlıların Dikmen’den Taşkent’e giden yola girdiklerini, kendilerini takip eden

2 görevli memurunun aracına testere, kriko, cam şişe fırlattıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların ayrıca kendilerini takip eden ekibe 3 el ateş ettiğini, izlerini kaybettirmek için

Taşkent’te ormanlık alana girdiklerini söyledi.

Karanlık ormanda aracı park eden zanlıların koşarak kaçmaya çalıştığını ifade eden polis,

Fırat Tuğalp’ın makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı. Polis, Mavizdeniz’in ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti.

Polis, araçta bulunan 2 kişinin ise kaçmayı başardığını söyledi.

Bir kişi daha aranıyor

Polis memuru kaçan şahıslardan biri olan Mehmet Kırlar’ın da 13 Mayıs’ta yakalanarak mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Yakalanan zanlılardan Mavizdeniz’in uyuşturucu suçlarından askıda davası olduğunu belirten polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

Polis, kaçmayı başaran bir şahsın ve silahın arandığını ifade ederek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında ‘Katle teşebbüs’, ‘Kanunsuz ateşli silah tasarrufu’, ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

