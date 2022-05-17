Biletler satışta

Hatay'dan, Girne Limanı'na düzenli gemi seferleri başlıyor.

Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) ilk seferini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Kuzey Kıbrıs’a yapacak.

HADO, 19 Mayıs’taki ilk seferin ardından rutin seferlerine devam edecek. HADO, salı ve cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan Girne’ye; perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek. Bilet satışları ise dün itibariyle başladı.

HADO’nun seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Akdeniz'in uluslararası sularında şanlı bayrağımızı dalgalandıracak Hatay Deniz Otobüslerimizin (HADO) seferlerine, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlayacağını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

HADO’yu Milli bir proje olarak büyük emeklerle hayata geçirdiklerini belirten Savaş, “HADO ilk seferini kardeş şehrimiz olan Girne kentine yapacak. Söz verdiğimiz ve dünya çapında önem taşıyan bir projemizi daha tamamlamış olmaktan onurluyuz. Ülkemize, bölgemize ve hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Bilet satışları başladı

HADO, salı ve cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan kardeş şehir Girne’ye; perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek. Biletler dünden itibaren www.bilet.com ve www.obilet.com adreslerinden satışa çıkarıldı.

Hatay Deniz Otobüsü(HADO) yetkilileri sefer gün ve saatlerindeki olası değişikliklerin sosyal medya hesapları aracılığı ile duyurulacağını bildirdi.