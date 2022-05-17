Suçunu kabul etti

Gönyeli'de Deftera Gıda LTD'e ait ambardan 4 bin 960 TL ve boş çek yaprağı çalan Atilla Bilgiç dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı parayı harcadığını söylediği ve suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 11 Mayıs 2022 tarihinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Deftera Gıda LTD'e ait ambardan hırsızlık yaptığını söyledi.

Polis, ambarın kilidine zarar verip içeri giren zanlının masa çekmecesi ve üzerinde bulunan toplam

4 bin 960 TL parayı ve Deftera Gıda LTD'e ait imzasız boş çek yaprağını çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 12 Mayıs 2022 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının çaldığı parayı çeşitli yerlerde harcadığını, çeki ise yırtarak çöpe attığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ikametgâhında arama yapıldığını, paranın bir kısmının bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlının çaldığı parayla aldığı gömlek, t-şhirt ve kot pantolonun emare alındığını da açıkladı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlının 16 Nisan 2022 tarihinde 30 günlük turist vizesi ile ülkeye geldiğini söyleyen polis, yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek, cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022, 10:03