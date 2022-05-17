Konu yargıda

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu ‘Güneş Enerji Sistemi’ kurulumları için yapılan başvurularda keyfilik, torpil ve adam kayırmacılık yapıldığı ve kurum müdürünün görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle dün Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) idari ihmal davası açtığını duyurdu.

Yusuf Avcıoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz yıl Kıb-Tek’in ihale ile kalitesiz ve çevreye zararlı yakıt almasını engellemek için Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştık ve bu davanın da etkisi ile söz konusu kalitesiz yakıt alımından vazgeçilmiş, eski limitlere göre yakıt alınmasına karar verilmişti.

Şimdi ise, Güneş Enerji Sistemi kurulumları için yapılan başvuruların çok büyük kısmı, Kıb-Tek personeli tarafından gerekli tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan Tarafından veya talimatı ile tamamen keyfi şekilde bekletilmektedir. Diğer taraftan, nüfuzlu ve torpilli kişilerin başvuruları ise başvurular arasından seçilerek hızlıca onaylanmaktadır.”

İzin talepleri bekletiliyor

Maliye Bakanı Sunat Atun’un 24 Mart 2022 tarihli şahsi başvurusunun bir gün içerisinde onaylandığını iddia eden Avcıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında başvuru yapmış olan 190 vatandaşın dosyası ve 1 Ocak 2022 -1 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuru yapmış olan 1,196 vatandaşın dosyası keyfi bir biçimde bekletilirken, 2022 yılı başvurularından yalnızca 42 tanesine izin verilmiştir.

Keyfiliğe, torpile, adam kayırmacılığa ve genel müdürün görevini kötüye kullanmasına ilişkin burada yazdığım ve yazmadığım, izahı mümkün olmayan birçok tespitlerimle birlikte, bugün itibarı ile Yüksek İdare Mahkemesi’nde idari ihmal davası açmış bulunmaktayım.

Hangi başvurunun ne zaman onayladığı, hangisinin neden aylarca beklettiği konusunda mahkemeye hesap verememelerini ise keyifle izleyeceğim.

Bununla birlikte dosyaların keyfi olarak bekletmesinden doğan zarar hususunda tazminat davası açılması için de avukatlarıma yetki vermiş bulunmaktayım.”