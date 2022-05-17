‘Ciddi suç’

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalışan ve bir milyon 750 bin lira çaldığı ortaya çıkan Turgut Katırcı ile suç ortağı Arda Genç hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 2’şer yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda sanıkların lehine olan unsurlar hafifletici etken olarak değerlendirildi.

Sanıkların genç ve sabıkasız olmaları, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymaları lehlerine değerlendirildi.

Ağır ceza heyeti, sanıkların yargılandıkları ‘müstahdem tarafından sirkat’ suçunun ciddi ve vahim suç olduğuna vurgu yaptı.

Heyet, bu tür suçların toplumda yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini, ticari hayatı olumsuz etkilediğini, işçi ile işveren arasındaki güveni sarstığını belirtti.

Ağır ceza heyeti, sanıklar hakkında ceza verilirken hafifletici etkenleri de ele aldıklarını vurguladı. Heyet, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup 2’şer yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Girne’de Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak görev yapan Turgut Katırcı ile aynı yerde çalışan Arda Genç, 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde tespit ettikleri teknik açığı kullanarak, bazı şahısların oyun kartlarına limit yükleyip, bir milyon 750 bin TL çalmıştı. 2021 yılı Ekim ayında yakalanan sanıklar soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere 70 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmişti.