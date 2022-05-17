‘Bizi bitirecekler’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, arpaya yüzde 80 oranında zam yapılmasına tepki gösterdi. Birlik, 23 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde araçlı eylem başlatacaklarını duyurdu. Birlik binasında dün sabah toplanan yönetim kurulu, saat 11.00’de basına açıklamalarda bulundu. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, 23 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa başta olmak üzere ülke genelinde süresiz olarak araçlı eylem başlatacaklarını söyledi. Naimoğulları, geçtiğimiz Cuma günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın arpaya yüzde 80 zam yaptığını ve bu artışı hiçbir üreticinin kaldıramayacağını dile getirdi.

Arpaya yapılan zammın yüzde 120’yi bulduğunu ifade eden Naimoğulları, “Sektörü bitirmek için düğmeye basılmıştır” dedi.

Naimoğulları: Arpa zammı yüzde 120’yi buldu

Naimoğulları konuşmasında Toprak Ürünleri Kurumu’nun 6.40 TL’ye arpa satışına başladığını, yapılan zamla bir torba yemin fiyatının 400 TL’ye çıktığını, pek çok üyelerinin bu fiyatlara yem alamayacağını belirtti.

Arpaya yapılan zammın yüzde 120’yi bulduğunu ifade eden Naimoğulları, “Sektörü bitirmek için düğmeye basılmıştır” dedi.

Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in “Akdeniz coğrafyasından dünyaya açılacak tarımsal bir kapı olacaktır. Hükümet olarak tarıma, hayvancılığa, çiftçiye yönelik desteklerimiz bu yönde artarak devam etmektedir” ifadelerine işaret ederek eleştirdi, hayvancının hayvanlarını kesip karkas olarak satma noktasına geldiğini savundu.

Tüm kesimlere çağrı yapıldı

Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda tüm bölgelerde 23 Mayıs Pazartesi araçlı eylem başlatacaklarını açıklayan Naimoğulları, tüm kesimleri eylemlerine destek olmaya çağırdı. “Bıkmadan usanmadan direneceğiz” diyen Naimoğulları, elektrik fiyatları konusunda hayvancıya uygulanacak fiyatın kilovat başına 0.92 TL veya civarında olması gerektiğini söyledi. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugünkü fiyatlarla bazı üreticilere ayda 20 bin TL elektrik faturası geldiğini söyledi.

Sütte de sorun var

Hayvancıya süt alacaklarının gününde ve tümüyle ödenmediğini de belirten Naimoğulları, süt ürünleri imalatçılarına 75 gün vadeli süt verildiğini, ancak üreticinin gününde ödenmediğini, bu durumda süt ürünleri imalatçılarına verilen vadenin kısaltılıp hayvan üreticilerinin her ayın 5 ile 20’si olmak üzere gününde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Süt borsasının üreticileri mağdur ettiğini de ileri süren Naimoğulları, çiğ süte yüzde 20 zam yapılarak litre başı taban fiyatın 7,7 TL yapıldığını, ancak bunun hayali bir rakam olduğunu, süt taban fiyatının 7,7 açıklanmasına rağmen süt ürünleri imalatçılarının süt borsasında sütü litre başı 6,8 TL’den aldığını bildirdi.