Sokağa çıkma yasağı sürecek

Başbakan Ersan Saner, dün Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı esnada Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’ “Sokağa çıkma yasağı” ile ilgili soru sordu.

Saner, sorulan soru üzerine tüm ülke için sokağa çıkma yasağının bir hafta daha devam edeceğini ifade etti.

Bütçe görüşmeleri için dün gerçekleştirilen Meclis oturumunda sıra Başbakan Saner’e gelince HP Milletvekili, “25 Ocak’ta sokağa çıkma yasağının süresi doluyor. Bu konuda yeni bir karar alındı mı” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Saner, ülke için sokağa çıkma yasağının bir hafta daha devam edeceğini ifade etti.

Saner’in açıklanmasının ardından resmi duyuru da yapıldı.

Gece saat 22.00 ile sabah saat 05:00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 1 Şubat 2021 sabah saat 05:00'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Bu maksatla, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye çalışanları, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b.) dışında kalan kişiler yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkamayacak.