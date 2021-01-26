Kuzeyde son 24 saatte 32 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 30'u yerel 32 pozitif vaka tespit edildi. Vakalardan 17’sinin Lefkoşa, 14’ünün Girne, 1’inin ise İskele bölgesinde tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 784 olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını ve 2 kişinin yoğun bakıma alındığını belirtti.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 1 kişinin İskele bölgesinden olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaşları 37, 51 ve 57 olan 3 hastanın Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı, vatandaşlara “Daha çok kişiyi kaybetmemek için kurallara uyun” çağrısı yaptı.

Pilli, “En büyük görev devlete düşmektedir ama bireysel önlem alınacak. Çok küçük menfaatler uğruna, ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz” dedi. Pilli, 40 yaşında Salih Çarka’nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi, “Bu tip vakaların tekrarlanmaması yönünde üzerimize düşeni yapmalıyız. Biraz daha tedbir almak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

13 bin kişi aşılandı

Şu ana kadar 13 bin kişi civarında aşılama yapıldığını, 80 yaş üzeri aşılamanın hemen hemen tamamlandığını dile getiren Pilli, 65 yaş üzeri aşılamaya başlandığını ifade etti.

Öte yandan Pilli, Covid-19 ile ilgili genel durumu açıkladı. Covid-19 genel durumu şöyle: Yapılan toplam test sayısı 384 bin 919. Toplam vaka sayısı 2071. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1793. Tedavisi devam eden vaka sayısı 264. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 76. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 183. Toplam kaybedilen hasta sayısı 14. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5.

