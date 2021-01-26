Güneyde 126 vaka 2 can kaybı

Güneyde 126 vaka 2 can kaybı
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Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 12 bin 805 test sonucunda 126 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 30 bin 143’e yükseldi. 52 vakanın durumunun ise kritik olduğu belirtildi.
Toplam ölü sayısı ise, dün hayatını kaybeden 60 ve 69 yaşındaki iki kişiyle beraber 188’e yükseldi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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