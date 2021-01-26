Kısıtlamalar başladı

Sağlık Bakanlığı’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda geçen cumartesi açıkladığı ek tedbirlerdeki bazı kısıtlamalar, dün uygulanmaya başlandı.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan bazı iş yeri ve faaliyetler, dün saat 05.00’ten itibaren alınacak ikinci karara kadar kapatıldı. Kapatılan yerler ve faaliyetler şöyle:

“Eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet cafeler, berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları.”

Bölgedeki restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapıldı.