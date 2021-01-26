Serdar ŞENGÜL

Ana sınıfları, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze seyreltilmiş eğitim dün itibariyle başladı.

Girne bölgesindeki bazı okullar ile Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda ise eğitim uzaktan (online) yapılacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bazı okullarla ilgili verdiği online eğitim kararı 29 Ocak’ta yeniden gözden geçirilecek.

Eğitimin ilk günü yüzde 72 oranında katılım olduğu belirtilirken, Şehit Hüseyin Ruso İlkokulu müdür ile öğretmenleri son zamanlarda vakaların arttığını belirterek, tüm okullarda eğitimin online başlamasından yana olduklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan eğitimciler, “Tüm toplum aşılandıktan sonra yüz yüze eğitim başlamalıydı. Şimdilik online devam edebilirdik” görüşünü ortaya koydu.

Ne dediler…?

Ergün Mazharoğlu (Okul Müdürü)

“Okulumuzda bütün tedbirlerimizi alarak seyreltilmiş eğitime başladık. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi kurallar doğrultusunda sınıflarına yerleştirdi. Öte yandan pandemi dönemi sebebi ile öğrencilerimiz ister istemez bir adaptasyon sıkıntısı çekti. Öğrencilerimizi motive ederek teşvik ediyoruz.”

Arzu Akyüz (Öğretmen)

“Öncelikle pandemi artmış durumda ve hepimiz endişeliyiz… Bu süreçte online eğitimin olmasını dilerdim çünkü yerel vakalarda bir artış mevcut. Öte yandan aşılanma sürecine olumlu bakıyorum.

Biz öğretmenlerin de öncelikli aşılanması gereken kategoride olması gerektiği düşüncesindeyim.”

Burcu Gerçek Kadiroğluları (Öğretmen)

“Biz öğretmenler olarak çocuklarımızın öncüsüyüz, onların sağlıkları bizler için çok kıymetli. Bana göre tüm okullarda eğitim online başlamalıydı. Çünkü son zamanlarda yerel vakalarda bir artış söz konusudur. Bu arada toplumun her kesimine bir an önce aşı yapılması gerekiyor. Aşılanma bittikten sonra yüz yüze eğitime başlanmalıdır.”

Aliye Kafaoğlu (Öğretmen)

“Tüm toplum aşı olduktan sonra okulların açılması daha doğru olacaktı. Şimdilik online eğitimle başlasaydık daha iyi olurdu

Sürekli bir aradayız ve çocuklarımız düşünerek online eğitimlerde her zaman görev başındaydık. Bu bağlamda çocuklarımızın sağlığını önde tutup şu an onları düşünüyoruz. Daha kontrollü tedbirlere de ihtiyacımız var.”

İpek Alioğlu (Öğretmen)

“Şu an toplum olarak endişeliyiz ve aşılamanın artık bir an önce toplumun geneline yayılmasında fayda var. Aşılanma bittikten sonra yüz yüze eğitime başlanmalıydı. Online olarak bir müddet daha devam etmeliydik.”