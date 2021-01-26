Cezaları açıklanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Çanakkale Göleti yakınlarında ölü olarak bulunan Kennedy Taombabwa Dede cinayeti davasında 5 sanık hakkında mahkûmiyet kararı çıktı. Mahkeme, dövüldükten sonra gölete atılan Dede’nin boğularak öldüğüne vurgu yaparken, sanıkları sorumlu tuttu.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’yu “adam öldürme, adam kaçırma, ciddi darp ve tecavüzkar alet taşıma” davalarından suçlu bulup, mahkum eden mahkeme, ceza kararını bugüne bıraktı.

Dede boğularak öldü

Mahkûmiyet kararını okuyan Mahkeme Başkanı Fatma Şenol, Dede’nin gölette, su içerisinde yüz üstü bırakıldığını, davada sunulan emare ve dinlenen tanık ifadeleri sonucu suda boğulma sonucu öldüğüne bulgu yaptıklarını açıkladı.

Şenol, sanıkların maktulün ölümünden sorumlu tutulup tutulamayacağının titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Şenol, maktulün 4 sanık tarafından uzun süreli ve ciddi şekilde darp edildiğini ve su içerisinde, yüz üstü bir vaziyette bırakıldığını belirtti.

Yargıç, sanıkların maktulün boğularak yaşamını yitirme olasılığını bilecek pozisyonda olduğunu anlattı ve maktulün ölümünden 4 sanığın sorumlu olduğunu ifade etti.

Zekeriya suça ortak oldu

Şenol, Zekeriya Kurucu’nun da adam öldürmeden sorumlu olup olmadığını irdelediklerini ve ilk andan itibaren maktulün darp edilmesine tanık olduğunu, gölete sanığın kullanımındaki araçla götürüldüğünü, ilk anda böyle bir eyleme ortak olmayı reddederek, bir anlamda olayın oluşumunu da engelleyebilecek pozisyonda olduğunu belirtti.

Şenol, sanığın, gölette de maktulün 30 dakika gibi ciddi bir süre darp edildiğine tanık olduğunu ve oradan ayrılmaya yeterli zamanı olduğu halde olay mahalini terketmediğini de vurguladı. Sanık Kurucu’nun, olay sonrası da diğer sanıklarla hareket ettiğini aktaran Şenol, Kurucu’nun da adam öldürmeden sorumlu tutulduğunu ifade etti.

Şenol, tüm değerlendirmeler ve yapmış oldukları bulgular sonucunda, tüm sanıkları adam öldürme ve ciddi darp davalarından suçlu bulup mahkum edildiğini açıkladı.

Hafifletici nedenler sunulacak

Kararın ardından, savunma avukatları hafifletici nedenleri mahkemeye sunmak üzere kısa süreli tehir talep etti.

Mahkeme, hafifletici nedenlerin sunulmasına olanak sağlamak amacı ile davayı bugüne erteledi. Hafifletici nedenlerin sunulmasının ardından cezaların açıklanması bekleniyor.