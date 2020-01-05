Önlem alınsın!

Kuzey Kıbrıs’ta sürekli ölümlü kazaların yaşandığı Turunçlu-Kurudere kavşağında bölge halkı eylem yapıyor.

Bugün saat 12.00’de Lefkoşa Gazmğusa Anayolu üzerindeki tehlikeli kavşakta toplanacak olan bölge köylerde oturan vatandaşlar, hükümetin ölüm kavşağına çare bulmasını talep edecek.

Kurudere muhtarlığı tarafından organize edilen eyleme Mağusa Muhtarlar Derneği de destek veriyor.

Son olarak 2 Ekim tarihinde kavşakta meydana gelen kazada yolda bariyer olmadığı için Amasyalı çifti ve Haşim Girgin yaşamını yitirmiş iki kişi de yaralanmıştı.

Bölge sakinleri 13 Ekim tarihinde Başbakanlık önünde eylem yapmış ve hükümeti yolda tedbir almaya davet etmişti.

Ancak yolda herhangi bir tedbir alınmamış ve 24 Aralık tarihinde bu kez 41 yaşındaki Esra Korcan karşıdan gelip refüjü atlayan bir aracın kurbanı olmuştu.