‘Bu bir rekor’

Vatandaşların trafik kazalarına karşı örgütlenip eylem yapmaya hazırlandığı şu günlerde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hükümetin yol projeleri için çalıştığını ifade etti.

2018 yılında dönemin hükümetinin yolların tamiri ve inşaatı için 3 Milyon TL harcadığını anımsatan Amcaoğlu, “2019 yılında yolların tamiri ve inşaatı için harcanan 49 milyon bu bir rekordur hem de 6 ayda” diyerek ayrılan kaynağın önemine vurgu yaptı.

Projeler hakkında da bilgiler paylaşan Amcaoğlu, 12 milyon TL’lik Alsancak -Lapta yolu ilk etap 4.2 km inşaatının başladığını duyurdu.

Amcaoğlu paylaşımında Lefkoşa- Girne anayoluna ilişkin bir de müjde verdi. 8 milyon 893 bin 500 TL’nin Lefkoşa-Girne yolu bariyer inşaatı için pazartesi günü blokesinin verileceğini kaydeden Amcaoğlu, hedefin Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun bariyer inşaatının tamamlanması ve tüm ana arter yol güzergahlarının aydınlatmasının tekrardan çalışır hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Amcaoğlu paylaşımında hayat pahalılığı rakamlarını da paylaşarak mesaj verdi. “Çalışıyoruz” başlığı ve makamında bir fotoğrafını paylaştığı iletisinde Bakan Amcaoğlu, “2019 yılı Hayat pahalılığı yüzde 11.66, yıllık yapılan zam yüzde 8 - 10 arası. 2018 yılı yapılan zam yüzde 32, gerçekleşen yüzde 29.96’dır” dedi