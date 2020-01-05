KKTC’nin gündemi Yine seçim

Raif DOĞRU

Kıbrıs’ın güneyinde, Türkiye’de ve bölgemizde önemli olaylar yaşanıyor. ABD’nin, İran’lı komutan Kasım Süleymani’yi füze saldırısıyla öldürmesi dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.

Rum ve Yunan basını günlerdir Atina’da ‘İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ arasında imzalanan EastMed doğal gaz boru hattı projesini irdeliyor ve yetkililerin görüşlerini aktarıyor.

Türkiye ise, EastMed’e karşılık Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen tezkereyi tartışıyor.

KKTC’nin siyasileri ise tüm güçlerini Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine harcıyor.

Akıncı Girne’de gençlerle buluştu

Bağımsız aday olacağı konuşulan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, köy gezilerinin yanı sıra Girne’deki cafe’de gençlerle buluştu. TDP milletvekili Zeki Çeler, Akıncı’nın gençlerle buluşmasını şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi konuşulurken, Sn. Cumhurbaşkanı ile sosyal medyada daha önce paylaştığım fotoğrafa binaen “Başkanı cafeye çağırsak bizimle gave içmeye gelir mi?” diye sordular. Ben de “durun arayım, siz davet edin, bakalım gelir mi?”

Aradık, başkanla telefonda kısa bir sohbetin ardından davetlerini yapan gençler geri çevrilmedi ve yılbaşı sonrasına anlaşıldı.”

Tatar Girne ve Karpaz’da

Başbakan Ersin Tatar ise dün Girne, Yılmazköy ve daha sonra Karpaz’a giderek vatandaşlarla görüştü, sohbet etti. Tatar’ın, gittiği birçok yerde aile ziyaretleri de yaparak, çocuklarla fotoğraf çektiği görüldü.

Tatar, vatandaşların adaylıkla ilgili sorularına, parti kararının yakında açıklanacağını söyleyerek yanıt verdi.

Erhürman Gazimağusa’da

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise dün Gazimağusa’da belediye pazarını gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erhürman’a, ilçe teşkilatındaki arkadaşları eşlik etti.

Özersay Mormenekşeli kadınlarla

Başbakan Yardımcısı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın adaylığı henüz kesinleşmedi. Ancak HP çevreleri Özersay’ın adaylığına ‘kesin gözle’ bakıyor.

Henüz köy gezilerini başlatmayan Özersay dün Mormenekşeli kadınlarla hatıra fotoğrafı çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.