‘Bölge için tehdit’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu, EastMed projesi ve bölşgesel sorunlarla ilgili açıklamasında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan övgüyle söz ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti.

Türkiye’nin yeni kışkırtmalarla yeni oldu bittiler yaratmasının engellenmesi için Kıbrıs sorununa nihai bir çözüm bulunmasını hedeflediklerini iddia eden Anastasiadis “Akıncı’nın rahat bırakılması durumunda tek hedefinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu bildiğimden saygı duyuyorum. Ancak Akıncı bir noktada Türkiye’nin tüm taleplerini kabul etmek zorunda kaldı” dedi.

Fileleftheros gazetesi ise Anastasiadis’in açıklamalarını, “Kararlılık Mesaj Veriyor” başlığı altında yansıttı.

Gazeteye göre Anastasiadis röportajında, anlaşmanın imzalanmasının hızlandırılmasının sebebinin Türkiye’nin bölgedeki kışkırtmaları olduğu iddiasında bulundu.

Anastasiadis, İtalya’daki hükümet krizi olmasaydı İtalya’nın anlaşmayı Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen MED 7 zirvesinde imzalamış olacağını öne sürerken, anlaşmanın imzalanmasının hızlandırıldığını “çünkü ülkelerin egemenlik haklarının tek taraflı uygulamalarla veya Osmanlı hukuku uygulanarak şüphe altında bırakılmasının söz konusu olamayacağını” söyledi.

Anastasiadis, ABD’nin genel politikasında da bir değişiklik olduğunu ve şu anda stratejik ortak olarak gördükleri ülkeleri yalnız bırakmama çabasında olduklarını da iddia ederek, ABD’nin politikasındaki değişikliğin sebebinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davranışları olduğunu savundu.

Anastasiadis, Erdoğan’ın “öngörülemez bir lider olduğu” iddiasında bulunurken “sadece Kıbrıs ve Yunanistan için tehdit olmadığını, Suriye ve Irak politikalarıyla ve Mısır’daki Müslüman kardeşlikler diye tanımlanan unsurlara desteğiyle bölgedeki istikrar için de tehdit oluşturduğunu” iddia etti.