Son 5 günde 5 can kaybı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Mehmet Sait Baycengiz hayatını kaybetti, 21 yaşındaki İrem Nur Yurtseven ağır yaralandı.

Baycengiz’in ölümüyle 1- Nisan tarihleri arasında trafik kazaları sonucu can kaybı 5’e yükseldi. Ocak ayından bu yana ise toplam can kaybı 16 oldu.

Polis Basın Bültenine göre, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki SV 822 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Sait Baycengiz, seyrettiği güzergah üzerinde bulunan sanayi çemberine yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol ortasındaki gidiş ve gelişi ayıran refüje çarparak, kontrolsüz bir şekilde savruldu. Savrulan araç çemberi çevreleyen bordür taşlarına ardından da yolun solundan çıkarak beton sete çarptı. Trafik kazasında ağır yaralanan SV 822 plakalı salon araç sürücüsü Mehmet Sait Baycengiz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur Yurtseven ise yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

3 ayda 16 can kaybı

Girne’de 23 Mart tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz 1 Nisan tarihinde hayatını kaybetmişti.

Gazimağusa Limanı’nda meydana gelen kazada ağır yaralan Nurettin Aksoy da tedavi gördüğü hastanede 8 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek, 1 Nisan tarihinde sevenlerine veda etmişti.

Dikmen-Lefkoşa anayolu üzerinde 6 Mart’ta gerçekleşen kazada ağır yaralanan Mahmut Öztürk de 2 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

Tatlısu-Geçitkale anayolunda 4 Nisan’da meydana gelen kazada ağır yaralanan Ercan İnik ise aynı gün hayata veda etmişti. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Mehmet Sait Baycengiz’le birlikte son 5 günde 5 kişi can kaybı oldu.

Ocak ayından bu yana geçen 3 aylık dönemde ise toplam can kaybı 16’ya yükseldi.