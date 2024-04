Kalıcı çözüm lazım

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tarım Komitesi, et fiyatlarına narh koymanın geçici bir tedbir olduğunu, zaten satıcının “hizmet bedeli” formülüyle bunu uygulatmadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan komite et fiyatlarının tavan yaptığını, alım gücünün yetersizliği nedeniyle kırmızı ete ulaşmanın artık çok zor olduğunu ve toplumun, en önemli protein kaynaklarından biri olan kırmızı ete hasret kaldığını belirterek, eti alabilenlerin dahi artık kilolarca değil gram gram alabildiğini söyledi.

Komite açıklamasında, “Önemli olan husus kırmızı et üretim maliyetlerini düşürmek değil midir? Hayvan sağlığı ve refahı en önemli konu değil midir?” diye sordu.

İyi beslenme alanlarında, doğru şekilde beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hem et ve hem de süt veriminin daha fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada komite, bunun da birim başına üretim maliyetlerini düşüreceğini, olumlu gelişmelerin yansımasının da süt ile süt ürünleri ve kırmızı et fiyatlarına yansıyacağını kaydetti.

Hükümetin ete koyduğu ancak satıcılar tarafından “hizmet bedeli” adı altında alınan extra bir parayla uygulamada hayata geçirmediğini ete koyulan ‘Narh’a da atıfta bulunan komite, “Yukarıdaki zincirleme süreçlerin iyi yönetilmesi durumunda hükümet edenler de narh koymakla uğraşmayacak, piyasa koşullarında fiyatlar kendiliğinden oluşacak” dedi.