Zanlı listesi uzadı

İstanbul’da yürütülen fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak da yer aldı. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın ise tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 21 Ekim’de gözaltına alınan 31 şüpheliden 11’i daha önce tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son olarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’i tutuklandı, 7’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanan isimler açıklandı

Tutuklanan 15 şüphelinin isimleri şöyle:

Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Taha Çakmak, İnan Altınbaş, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz.

Adli kontrol kararı verilen isimlerin ise Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç olduğu bildirildi.

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Taha Çakmak’a yönelik suçlamalar

Daha önce gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Çakmak’a, Türkiye Sigorta’ya ait mevduatların Tera grubu fonlarına aktarılması yoluyla kazanç sağlanması, fon yatırımları karşılığında Tera grubuna ait hisselerde kişisel alım işlemleri yapılması ve bazı hisseler üzerinden menfaat temin edilmesi iddialarının yöneltildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Türkiye Sigorta’nın fona yatırımı karşılığında Tera grubundan 1 milyon dolar elden para alındığı iddiasının da Çakmak’a yöneltilen suçlamalar arasında bulunduğu aktarıldı. Söz konusu iddialar henüz kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor.

Çakmak 15 Ekim’de istifa etmişti

Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa etmişti. Türkiye Sigorta AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, genel müdürlük görevine henüz yeni bir atama yapılmadığı belirtilmişti.

Soruşturmada ikinci dalga operasyon

Eylül ayının ortalarında hız kazanan soruşturma kapsamında, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına yönelik incelemeler yürütülüyor.

21 Ekim’de düzenlenen ilk operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 Ekim’de gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur’un da aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı.