Yüzde 4 artış oldu

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bakanlığın 2027 yılı bütçesinin 137 milyon 75 bin Euro olarak hazırlandığını, bütçenin 2026 yılına kıyasla 5,3 milyon Euro, yani yüzde 4 arttığını açıkladı.

Hristodulidis hükümetinin göreve geldiği 2023 yılına kıyasla ise 34,9 milyon Euro, yani yüzde 34 arttığını belirten Kombos, bakanlığın ciddi sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Kombos, bütçedeki artışın, 57 yeni diplomatın istihdam edilmesini mümkün kıldığını kaydederken, bütçenin 118,47 milyon eurosunun cari harcamalara, 19,27 milyon eurosunun ise kalkınma harcamalarına ayrıldığını ve cari harcamalar içerisinde, Rum Yönetimi’nin BM Barış Gücü’ne (UNFICYP) yaptığı 18 milyon euroluk katkının da bulunduğunu ifade etti.

Gazete, Kombos’un, mevcut istikrarsız uluslararası ortamda Güney Kıbrıs’ın dış politikasının hedeflerinden bahsederek, bölgede birbirini izleyen krizlerin yanı sıra, Ukrayna’daki savaşın ve Avrupa Birliği’nde (AB) karışıklığa neden olan hibrit saldırıların dış politikayı etkilediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın “bazılarının iddia ettiği gibi pasif değil, aktif şekilde varlığını sürdürdüğünü” söyledi.

Türkiye’nin bölgedeki ve diğer alanlardaki rolüne değinen Kombos, Türkiye’nin bu dönemde “özellikle güçlenmiş durumda" olduğunu, insansız hava araçları (İHA) diplomasisi yürüttüğünü, dünya İHA pazarının yüzde 65’ini elinde tuttuğunu ve “Bayraktar” İHA’larının 40’tan fazla ülkeye satıldığını ifade etti.

Kombos ayrıca, Türk savunma sistemlerinin satışını kolaylaştırmayı amaçladığını belirttiği Mekke Anlaşması’na da değindi. Türkiye’nin kültürel diplomasisi ve daha geniş Müslüman dünyasındaki dini etkisine dikkat çeken Kombos, bu amaç doğrultusunda önemli miktarda kaynak harcandığını söyledi.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın Batı yönelimini sürdürdüğünü, ABD ile ilişkilerin en yüksek seviyede olduğunu, Fransa, İngiltere ve İsrail ile ilişkilerin yanı sıra Hindistan ile ilişkilerin de stratejik nitelik kazandığını kaydetti.