Güzel günler gelecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa’nın tarihi Arasta bölgesinde esnaf ve yurttaşlarla buluştu. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, bölge esnafının yaşadığı sorunlar, ekonomik koşullar ve halkın hizmet beklentileri ele alındı.

Lefkoşa Surlariçi sokaklarında yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan CTP heyeti, esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi. Ziyarete Lefkoşa Belediye Meclisi üyeleri ve adaylarının yanı sıra milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Arasta bölgesindeki esnafın hem ekonomik yaşama hem de tarihi ve kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Esnafın zor ekonomik koşullara rağmen kültürel mirasa sahip çıkmasının değerli olduğunu ifade eden İncirli, “Lefkoşa Surlariçi’ni adım adım geziyoruz, insanlarımızla bir araya geliyoruz. Burada çok ciddi bir emek ve değer var” dedi.

Halkın giderek ağırlaşan yaşam koşullarıyla mücadele ettiğine dikkat çeken İncirli, yurttaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere erişmekte zorlandıklarını ve mevcut hizmetlerden memnuniyetsizlik duyduklarını kaydetti.

“Bütün kadrolarımızla hazırız”

CTP’nin halkın ekonomik sorunlarına çözüm üretmek ve hizmet kalitesini artırmak için hazırlıklarını tamamladığını belirten İncirli, ekonomik yaşamın güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

İncirli, “Halkın derdi ağırlaşan yaşam koşulları. Arzu ettikleri hizmetleri alamamaktan şikâyetçiler. Biz bütün bunlarla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Ekonomik yaşamın güçlendirilmesi, insanlarımıza güçlü hizmetler sunabilmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026, 03:58