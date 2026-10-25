İlk sıraları eskiler aldı

Genel seçimlerde yarışacak olan 50 milletvekili adayı dün üyelerin oylarıyla belirlendi. Parti üyesi 8 bin 929 kişi sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde kurulan sandıklarda oy kullandı. Oy kullananlar arasında olan ve UBP’nin 22 yıl süreyle genel başkanlığını yapan Derviş Eroğlu ile eşi Meral Eroğlu, partililerin sevgi gösterileriyle karşılandı. UBP üyeleri tüm bölgelerde ilk sıraya eski vekilleri yerleştirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçimin sonucundan bağımsız olarak parti içi birlik ve beraberliğin korunacağını belirterek “Partimiz 71 aday adayını da sahiplenmiştir. Kaybeden yoktur. UBP kazanacak” dedi. Aday sıralamasının parti üyelerinin demokratik iradesiyle şekillendiğini vurgulayan Üstel “Üyelerimiz demokratik tercihlerini kullanarak listelerimizi belirledi. Biz de birlik ve kardeşlik içerisinde yeniden iktidar yolculuğumuzu başlatacağız” dedi.

Toplam 8 bin 929 kişi oy kullandı

UBP’nin milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimi, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Partiden verilen bilgiye göre, saat 08.30’da başlayan seçim süreci saat 21.00’e kadar devam etti.

Divanın oluşturulmasının ardından aday belirleme ve sıralama süreci başlatıldı. Parti üyeleri, sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Seçimde toplam 8 bin 929 UBP üyesinin oy kullandığı bildirildi.

Derviş Eroğlu çifti de oy kullandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu, eşi Meral Eroğlu ile birlikte seçimde oy kullandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’na gelen Eroğlu çifti, partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Salonda üyelerle bir süre sohbet eden çift, daha sonra sandık başına giderek oylarını kullandı.

Üstel: Katılımda yeni bir rekora imza attık

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, oylama işleminin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, parti üyelerinin katılımına dikkat çekti.

Üyelerin oy kullanarak parti içi demokrasiyi işlettiğini belirten Üstel, 2018 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen aday belirleme seçimlerine kıyasla daha fazla üyenin sandığa gittiğini ifade etti.

Üstel, “Üyelerimiz oyunu verdi. Parti içi demokrasiyi işletti. Katılımda yeni bir rekora imza attı. 2018 ve 2022 aday belirleme seçimlerinden daha fazla üyemiz, partisine ve demokrasiye sahip çıktı” dedi.

Üyelerin verdiği mesajın açık olduğunu savunan Üstel, bunun tek başına iktidar hedefini ortaya koyduğunu söyledi.

“Listeye giren de girmeyen de bizim kardeşimizdir”

Seçimde belirlenen 71 adayın tamamının kendisi için yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Üstel, listeye giren veya giremeyen tüm adayların partinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Listeye giren de girmeyen de bizim kardeşimizdir. Yol arkadaşımızdır. Bu partinin vazgeçilmezidir. Bu yola birlikte çıktık. İktidara da birlikte yürüyeceğiz. Ulusal Birlik Partisi kimseyi geride bırakmayacak. Hep birlikte çalışacağız.”

Seçim sonuçlarının ardından partiye yönelik eleştirilere de değinen Üstel, “Bu akşam, ‘UBP bitti’ diyenlere tokat gibi bir cevap verilmiştir. Üyemiz, ‘Ne bitmesi’ demiştir. ‘Daha şimdi başlıyoruz’ demiştir” ifadelerini kullandı.

“Yolumuz tek başına iktidar yolu”

Sandığa giderek oy kullanan üyelere teşekkür eden Üstel, ortaya çıkan katılımın kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.

Üstel, parti üyelerinin gösterdiği güvene karşılık çok çalışmaları gerektiğini belirterek, “Fedakârlık ederek sandığa koşan insanımıza karşı sorumluyuz. Şimdi çok çalışacağız. Yolumuz tek başına iktidar yoludur” dedi.

UBP’de gerçekleştirilen aday belirleme ve sıralama seçimiyle birlikte, 6 Aralık’ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesinde partinin aday kadrosuna ilişkin süreçte önemli bir aşama geride kaldı.

Aday sıralaması ve aldıkları oylar

Lefkoşa

Lefkoşa’da sekiz adayın belirlendiği seçimde Faiz Sucuoğlu 5 bin 313 oyla ilk sırayı aldı.

Faiz Sucuoğlu :5.313 oy Ahmet Savaşan :5.148 oy Sadık Gardiyanoğlu : 5.003 oy Olgun Amcaoğlu: 4.853 oy Hasan Taçoy :4.664 oy Alişan Şan : 4.530 oy Berman Ongan : 4.050 oy Zorlu Töre :3.929 oy Batu Beyit: 3.804 Şerife Ünverdi: 3.589 Okan Donangil: 3.195 Özlem Bendaşan : 2.805 Mehmet Öztürk: 2.673 Murat Pirot : 2.502

Veli Esendağlı: 2.319

İsmail Yılmaz: 2.069

Serap Topal: 1.951 Mehmet Aktan : 1.825 Havva Dağsever : 1.692 Sami Uzun : 1.420 Betül Peyrav :1.314

Gazimağusa

Gazimağusa’da altı adayın belirlendiği seçimde Oğuzhan Hasipoğlu 6 bin 259 oyla birinci oldu.

Oğuzhan Hasipoğlu : 6.259 oy Sunat Atun : 5.270 oy Hüseyin Çavuş : 5.011 oy Dursun Oğuz :4.895 oy Hakan Dinçyürek : 4.710 oy Resmiye Canaltay: 4.501 oy

Lütfü Oflaz : 3.808 Durali Güçlüsoy: 3.629 Elif Abiç: 3.473 Sultan Vural: 3.348

Ayşe Demir : 3.234 Hanime Kadriye Kontosoğlu :2.400

Girne

Girne’de Kutlu Evren, 4 bin 463 oy alarak ilk sırada yer aldı.

Kutlu Evren : 4.463 Özdemir Berova : 4.176 Hasan Küçük: 3.888 Kaan Resa Saçar : 3.716 oy Mehmet Hulusioğlu : 3.567 Murat Karalar : 3.394 Hüsrev Tancer: 3.278 Redif Nurel : 2.941 Alev Ecevit : 2.730 Sami Otçuoğlu : 2.622 Vesile Erdoğan : 2.487 oy Mahmut Toray Hüdaverdi : 2.339 Halit Soytürk :2.132 Adnan Altan : 1.957 Maşallah Cihangir : 1.846 Sinem Arıca : 1.745 Hüseyin Kayım: 1.585 Adnan Ademoğlu: 1.462

İskele

İskele’de Yasemi Öztürk 2 bin 538 oyla birinci sırayı elde etti. Nazım Çavuşoğlu 2 bin 472 oyla ikinci, İsmail Demirci ise 2 bin 385 oyla üçüncü oldu.

Yasemi Öztürk : 2.538 Nazım Çavuşoğlu : 2.472 İsmail Demirci :2.385 Emine Uzun : 2.319 Emrah Yeşilırmak : 1.740 Kemal Soyer : 1.104 Letife Öğdü : 1.021 Cenk Osman Şeren: 945 Ramazan Korkmaz : 807 Canan Mimar : 755 Remziye Seven: 634

Güzelyurt

Güzelyurt’ta Ali Pilli, 3 bin 203 oy alarak ilk sırada yer aldı.

Ali Pilli : 3.203 İbrahim Orcan : 1.880 Ziya Öztürkler : 1.814 Menteş Gündüz : 1.498

Lefke

Lefke’de Aytaç Çaluda, 2 bin 876 oyla birinci oldu.

Aytaç Çaluda : 2.876 Adil Özgey: 2.249 Fırtına Karanfil : 2.133 Aykut Aksu : 641 Ediz Tuncel : 495

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026, 03:58