Çözüm üretecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Belediye Başkanı ve TDP belediye başkan adayı Mehmet Harmancı, milletvekili adayları ile Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi adayları, Lefkoşa’da Arasta bölgesini ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

TDP’den verilen bilgiye göre, ziyarette esnafın sorunları dinlendi, TDP’nin ekonomi ve yerel yönetim politikaları hakkında mesajlar verildi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle küçük esnafın artan maliyetler ve düşen alım gücü karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirtti.

Çeler, “Küçük esnafımızı koruyacak, yerel üretimi ve ticareti destekleyecek politikalarımızla çözüm üretmeye hazırız. Lefkoşa’da Mehmet Harmancı’nın hayata geçirdiği projeler, TDP’nin yerel yönetim anlayışının en somut örneğidir. Arasta’da ve Surlariçi’nde bu anlayışın izlerini görmek mümkündür.

Arasta’da esnafımızla güçlü bir bağ kurduk

Lefkoşa Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Harmancı ise, görev süresi boyunca Arasta ve Surlariçi’nin gelişimine yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, esnafla her zaman güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı.



