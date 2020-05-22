Son söz: Seçim 11 Ekim’de yapılacak

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim'de yapılacağını teyit ettiklerini söyledi.

Tatar, ülkede şu anda sağlık ve ekonomi için uğraş verdiklerini ifade ederek, seçim ile ilgili bir değişiklik olmadığını, seçimin 11 Ekim'de yapılacağını, bu konuda siyasi partiler olarak aynı görüşte olduklarını kaydetti.