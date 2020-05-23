Havada arızalandı iki motoru durdu

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü. En az 76 kişinin öldüğü uçak kazasından üç yolcunun sağ kurtulduğu belirtildi. Pakistan’ın dünyaca ünlü modeli Zara Abid’in de uçakta olduğu ortaya çıktı. Uçağın havada arızalandığı belirtildi.

PK8303 sefer sayılı uçak 91 yolcu, 8 mürettebat taşıyordu. Lahor'dan ülkenin en yoğun havalimanlarından Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havaalanı'na giden uçağın düşmesi sonucu en az 76 kişi öldü. Yetkililer ölü sayısının çok daha fazla olacağından kaygılanırken, en az üç kişinin de kazadan sağ kurtulduğu açıklandı.

Pakistan Uluslararası Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Arshad Malik, pilotun hava trafik kontrol kulesine, "uçağın motorlarının arızalandığını" söylediğini ve acil durum çağrısı yaptığını ifade etti.

Havayolları'nın sözcüsü, uçağın yerel saatle 14.30'dan hemen sonra hava trafik kontrol kulesiyle iletişimi kaybettiğini söyledi.

Yerleşim bölgesinden paylaşılan görüntülerde çok sayıda evin yıkıldığı görüldü.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Mohammed Uzair Khan, çok büyük bir ses duyduğunu ve dışarı çıkıp baktığında en az dört evin tamamen yıkıldığını gördüğünü söyledi.

BBC Urduca Servisi'ne konuşan Dr. Kanwal Nazim bir camii yanındaki üç evden büyük siyah bir duman yükseldiğini ifade etti.

Sindh eyaleti sağlık yetkilileri Cuma akşam saatlerine kadar enkazdan 76 cenazenin çıkarıldığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin yolcular mı yoksa bölge halkı mı olduğu henüz bilinmiyor.

Sindh Eyaleti Hükümeti sözcüsü, sağ kurtulan yolcular arasında Pencap Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zafar Masud'un da bulunduğunu söyledi. Kurtulan diğer iki kişinin isimleri Muhammad Zubair ve Tahira Mahmood.

Pilot arızayı bildirdi

Pakistan'ın Dunya News adlı televizyon kanalı, uçuş gözlem sitesi liveatc.net.In aracılığıyla pilot ile hava trafik kontrol merkezi arasında geçen konuşmanın kaydına ulaştıklarını bildirdi. Görüşmede pilotun "İki motoru kaybettim" dediği birkaç saniye sonra da acil durum çağrısı için "Mayday, mayday, mayday" dediği duyuluyor.

Pakistan Başbakanı Imran Khan kendisini "şok ettiğini ve çok üzdüğünü" söylediği kazanın derhal soruşturulacağını söyledi.

Ünlü model Zara Abid de uçaktaydı

Pakistan’ın Karaçi kentinde yaşanan uçak kazası sonrası 107 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan’ın dünyaca ünlü modeli Zara Abid’in de, uçağın yolcu listesinde adının olduğu ve resmi açıklama yapılmasa da ünlü mankenin hayatını kaybetmiş olacağı belirtiliyor.

