KHK’da atama bilmecesi son buluyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim sonrasına bıraktığı Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki (KHK) eksik üyeyi atamayı, komisyon çalışamaz noktaya gelmesin diye şimdi yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Akıncı, komisyondaki eksik üyesini atayacağı konusunda siyasi partileri bilgilendirdiğini söyledi. Akıncı, KHK'nın kesintisiz hizmet yürütmesi adına bu adımı atacağını ifade ederek, kurumu çalışmaz hale getiren eksik üyenin atanmasını siyasi partilerin de onayladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığında Meclis Başkanı, hükümet ve siyasi parti başkanlarıyla görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, KHK'daki eksik üye ve bu yüzden yaşanan sıkıntıları değerlendi.

KHK'nın kesintisiz çalışmasının önemli olduğunu ifade eden Akıncı, ana görevinin de Kamu Hizmeti Komisyonu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesine katkı yapmak ve bunu gözetmek olduğunu kaydetti.

Akıncı, KHK'nın oluşumumda yetkili olduğunu ve kurumda bir üye eksik olmasının sıkıntı yarattığını ifade etti.

Bu konudaki değerlendirme ve düşüncelerini siyasi partilerle paylaştığını ifade eden Akıncı, bu üyenin atanma tarihinin Şubat’taki seçim yasaklarına denk geldiği için atama yapılmadığını, arzusunun da seçim sonrası yapılması olduğunu kaydetti.

Kurum başkanının da yaş haddinden 2021 yılı Ağustos'ta emekli çıkacağını, bu yüzden atamaları da yeni Cumhurbaşkanı’nın yapmasını uygun gördüğünü anlatan Akıncı, ancak bir üyenin boşluğunun komisyonun toplanmasını engellediğini, o yüzden atama yapılmazsa toplantı yapılamadığını ve bundan dolayı kurumun çalışamaz noktaya geleceğini ifade etti.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak 11 Ağustos'ta seçim yasakları başlamadan önce atamayı yapacağını partilerle paylaştığını ve siyasi partilerin de buu onayladığını ifade eden Akıncı, bu konuda Herhangi bir sorun olmaması için bilgiyi paylaştığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:15